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  4. İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü

İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu.

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