Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 09:45 İstanbul Şişli'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6381b60a7ff7a717916e5cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması