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  4. İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada

İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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