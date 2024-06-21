Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 10:21 Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667529fdb0c0e7d81d0cfaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda İstanbul'da korkutan yangın: İş merkezi alevlere teslim oldu Ankara'da bayram bombası patladı: ''Bay Kemal'' geri dönüyor Kuzey Ege yanıyor: Bir köy boşaltıldı 4 hain daha öldürüldü: Operasyon görüntüleri yayınlandı Düğünde kanlı hesaplaşma: Öölü ve yaralılar var