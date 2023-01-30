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İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı

İstanbul'da Esenler'de bulunan bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalanarak darp edildi.

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