Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 14:30 İstanbul'da Esenler'de bulunan bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalanarak darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d7aa5947fa6b4e8b2ed613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak!