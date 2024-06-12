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İstanbul'da özel hastaneye kurşun yağmuru

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi, özel hastaneye silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanenin camları kırıldı.

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