Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da özel hastaneye kurşun yağmuru İstanbul'da özel hastaneye kurşun yağmuru 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 11:10 İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi, özel hastaneye silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanenin camları kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666957fea7d805501c046aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti finalinin kamera arkası ortaya çıktı Polis sokak ortasında darptan tutuklandı 5 yıldızlı otelde yangın paniği Bir siz eksiktiniz: Sahte dedektifler yakalandı: 23 gözaltı, 9 tutuklama Cübbeliden ''kabine revizyonu'': ''CHP'ye bakanlık verilebilir'' Suç örgütleri 4 ilde ''kuyuya'' düştü: Onlarca gözaltı var