Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:51 Güncelleme: 21 Haziran 2024 Cuma 16:51 İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru A.A., çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66758562fe8ed1ae2e056073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı Manisa'da orman yangını Bir kuduz vakası daha: Bölge karantinaya alındı Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler gündem oldu: ''Bedava olur mu?'' Her bayram aynı: İstanbul yine kanatsız kaldı Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada