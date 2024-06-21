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  4. İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti

İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti

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İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru A.A., çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

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