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İstanbul'da üniversitede yangın paniği

Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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