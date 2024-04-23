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İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı

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Sarıyer'de 'Yaşam Vadisi' nde tartıştığı kişiye kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karıştı.

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