Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü 07 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 15:05 Güncelleme: 07 Haziran 2023 Çarşamba 15:05 Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü. İki pilot hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6480728389c6923d2e785f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var! Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı... Market bulunmayan 2 bin nüfuslu mahallenin sakinleri isyan etti İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız! Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı Sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedeni bulundu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?'' İstanbul'da korku dolu gece; 6 katlı bina boşaltıldı!