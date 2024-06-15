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İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası

İstanbul Ümraniye'deki bin daireli lüks rezidansta yaşanan fare istilası rezidans sakinlerini evinden etti.

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