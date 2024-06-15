Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 00:01 İstanbul Ümraniye'deki bin daireli lüks rezidansta yaşanan fare istilası rezidans sakinlerini evinden etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666cafb67144aa3b3303eeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları