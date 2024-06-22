Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un yanı başında... Bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı İstanbul'un yanı başında... Bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı 22 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 15:46 Sakarya'nın Sapanca ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 46 bin olan nüfusu 200 bine çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6676c7abee7faa06bd05ab23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de balyozlu cinayet kamerada Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Düğün magandaları trafiği felç etti Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara: Renk değiştirdi