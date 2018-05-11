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ERDOĞAN: SİZLER İSTANBUL'U FETHEDEN FATİHLERSİNİZ - CANLI
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  3. 11 Mayıs 2018 11:41

İşte Erdoğan'ın seçim şarkısı ! İlk kez dinletildi

Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez dinletildi.

Bilgin Pro
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