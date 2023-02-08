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  4. İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi!

İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi!

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi.

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