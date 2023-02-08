Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi! İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi! 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 19:10 İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3c96f059de7440853ccd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Cennetten bir kare'' demişlerdi... Lüks rezidans yerle bir oldu Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı AK Partili eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na çok ağır hakaretler Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi Erdoğan yine ''kader'' dedi Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü 59 saat sonra bir mucize daha! Deprem bölgesine 77 sahra hastanesi kuruldu Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest