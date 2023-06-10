Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:45 Denizli'de kadın kılığında giren bir erkek vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64847e71fad1fd74a367c443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada