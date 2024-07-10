Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:21 Güncelleme: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:21 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir ay önce denizde görülen kirliliğin müsilaj olmadığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e3686e3046455b80c64c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi Gladyatör 2'den ilk fragman geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi 12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var