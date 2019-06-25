Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
25 Haziran 2019 16:25
Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş’taki tünelin yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ailesiyle birlikte Karadeniz bölgesine seyahate çıkan...