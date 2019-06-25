  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Haziran 2019 16:25

Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş’taki tünelin yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ailesiyle birlikte Karadeniz bölgesine seyahate çıkan...

Video Galeri
Kapkaç anı güvenlik kamerasında
Kapkaç anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Ayı inşaat bekçisini çıldırttı
Ayı inşaat bekçisini çıldırttı
Video Galeri
Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
Video Galeri
Balıkesir’de orman yangını
Balıkesir’de orman yangını
Video Galeri
Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
Video Galeri
Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM