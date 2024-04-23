Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi 23 Nisan 2024 Salı Saat: 08:00 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 08:00 Kastamonu'nun Cide ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627407a66fc438cdc00f227" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Lunaparkta feci kaza Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''