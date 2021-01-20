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  3. 20 Ocak 2021 14:30

Kılıçdaroğlu'ndan ''3 CHP'li İnce'nin partisine geçecek'' iddialarına yanıt

CHP lideri Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye de değinen Kılıçdaroğlu, "Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar" diye konuştu. Öte yandan adı geçen vekillerin, İnce'nin partisine geçeceği iddia edilmişti.

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