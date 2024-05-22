Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı

Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...

Milli Eğitim Bakanı’nın makam aracı kaza yaptı

Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu