Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:50 İtalya polisi, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri B.B.'nin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664db1ebbe00e6cb19016e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi Beş yıldızlı otellere komşu ''çardak kent'' için son 6 ay İran Türkiye'yi, Selçuk Bayraktar İran'ı yalanladı: Ben de oradaydım Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Günlerce konakladığı otelden parayı ödemeden tüydü