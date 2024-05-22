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  4. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

İtalya polisi, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri B.B.'nin yakalandığını duyurdu.

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