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  4. Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti

Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okuldaki 23 öğrenci yedikleri köfte ekmekten zehirlendi.

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