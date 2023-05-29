Anasayfa Video Galeriler Gündem Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! 29 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması sırasında ''Apo'nun p.çleri yıldıramaz bizleri'' sloganları atıldı. O anlar canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64744c5e86376d1aba524073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek'' YSK, kesin seçim sonuçları için tarih verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri Cumhurbaşkanlığı'nda ''Selo’ya idam'' sloganları İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü