Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 15:51 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 15:51 Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atan imam açığa alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666999dcdca099751a05f6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek İzmir'de orman yangını TEM'de feci kaza: Kamyon karşı şeritteki araca çarptı Minik devi gören inanamıyor: Kurbanlık keçi danalara rakip oldu Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi