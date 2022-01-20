Anasayfa Video Galeriler Gündem Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:55 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e915819bb7432509600773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BOTAŞ'ın gizli mektubu ortaya çıktı! Sanayide çarklar duracak İstanbul'da kıyıya oturan gemi alev topuna döndü Erdoğan''ın zam yağmuruna yanıtı bu oldu Yolda kalan polislerin imdadına vatandaş yetişti RTÜK Selçuk Tepeli'nin sözleri için soruşturma başlattı Faiz karar gününe damga vuran iddia: ''Altaylı'nın istifa etti dediği isim Merkez Bankası başkanı'' Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı İstanbul'da otelde dehşet! Otele davet ettiği adam tarafından bıçaklandı Gaziantep'te kar esareti: Yüzlerce araç mahsur! Vali son durumu açıkladı