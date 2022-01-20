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  4. Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler

Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

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