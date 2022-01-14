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  4. Linet'in kirası 40 bin TL olan İstanbul'daki evi olay oldu

Linet'in kirası 40 bin TL olan İstanbul'daki evi olay oldu

Şarkıcı Linet, İstanbul Boğazı'nda yeni taşındığı ve kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını paylaştı.

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