Linet'in kirası 40 bin TL olan İstanbul'daki evi olay oldu

Şarkıcı Linet, İstanbul Boğazı'nda yeni taşındığı ve kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını paylaştı.

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