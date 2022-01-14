Anasayfa Video Galeriler Gündem Linet'in kirası 40 bin TL olan İstanbul'daki evi olay oldu Linet'in kirası 40 bin TL olan İstanbul'daki evi olay oldu 14 Ocak 2022 Cuma Saat: 12:25 Şarkıcı Linet, İstanbul Boğazı'nda yeni taşındığı ve kirası 40 bin TL olan evinin manzarasını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e1419cede6806b8e1f1c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu İstanbul’da bir mahalleye mazot hırsızı dadandı - İhlas Haber Ajansı Türkiye'nin tatil cenneti sular altında! AK Partili eski bakandan AK Parti'yle ilgili ortalığı karıştıracak sözler İstanbul'da iş insanının sır intiharı ''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı AK Partili vekilden Enes Kara’nın ölümüne ilişkin skandal sözler Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi