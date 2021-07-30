Anasayfa Video Galeriler Gündem Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor! Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor! 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 12:55 Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6103cc98c32ed90250591d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak'' Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü