  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor!

Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor!

Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak''
Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı
Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü
Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt
Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi
Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar
''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti
Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü