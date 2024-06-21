Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 14:26 Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667563630c7b6361490997f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı Bir kuduz vakası daha: Bölge karantinaya alındı Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler gündem oldu: ''Bedava olur mu?'' Her bayram aynı: İstanbul yine kanatsız kaldı Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada