Mardin'de balyozlu cinayet kamerada

Mardin'de bir kişi, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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