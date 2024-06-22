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Mardin'de balyozlu cinayet kamerada

Mardin'de bir kişi, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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