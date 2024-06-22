Anasayfa Video Galeriler Gündem Mardin'de balyozlu cinayet kamerada Mardin'de balyozlu cinayet kamerada 22 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 16:01 Mardin'de bir kişi, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6676cb3414054bf0f20e5403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un yanı başında... Bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Düğün magandaları trafiği felç etti Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara: Renk değiştirdi