Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı 25 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:05 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b6b3bfd5bf012df512712b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeşil saha boks ringine döndü! Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var! İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu!