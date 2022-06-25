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Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı.

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