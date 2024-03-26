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  4. Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı

2011'de uzaya gönderilen Perseverance uzay aracından gelen bilgiler ışığında daha önceden bir bölgede göl olduğu doğrulandı.

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