Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı

2011'de uzaya gönderilen Perseverance uzay aracından gelen bilgiler ışığında daha önceden bir bölgede göl olduğu doğrulandı.

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