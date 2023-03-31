Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te +18 rezaleti! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı Meclis'te +18 rezaleti! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı 31 Mart 2023 Cuma Saat: 09:10 Güncelleme: 31 Mart 2023 Cuma 09:10 Hindistan’da bir meclis üyesi, Tripura Eyalet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri sırasında cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426794d0cfe6d36b6705233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü Tapınakta facia! 35 kişi öldü YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi ''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada ABD'den getirilen 12 tarihi eser burada sergilenecek