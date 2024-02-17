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Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

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31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Memleket Partisi lideri Muharrem İnce açıkladı.

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Etiketler memleket partisi muharrem ince İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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