Anasayfa Video Galeriler Gündem Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:41 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:42 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Memleket Partisi lideri Muharrem İnce açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d0a9972bdd388ab40c8b9f" allowfullscreen></iframe> Etiketler memleket partisi muharrem ince İstanbul Büyükşehir Belediyesi BENZER VİDEOLAR Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi 2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site