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  3. 04 Kasım 2018 14:07

Mert Fırat'ın Burcu Biricik ile düeti olay oldu

Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı, 16 Kasım'da vizyona girecek olan 'Her Şey Seninle Güzel'in sürprizleri bitmiyor

Bilgin Pro
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