Anasayfa Video Galeriler Gündem Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 10:31 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:31 Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kişiye ait depoda 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66694eb49ac039bd2d0bd473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti İstanbul'da özel hastaneye kurşun yağmuru Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti finalinin kamera arkası ortaya çıktı Polis sokak ortasında darptan tutuklandı 5 yıldızlı otelde yangın paniği Bir siz eksiktiniz: Sahte dedektifler yakalandı: 23 gözaltı, 9 tutuklama Cübbeliden ''kabine revizyonu'': ''CHP'ye bakanlık verilebilir'' Suç örgütleri 4 ilde ''kuyuya'' düştü: Onlarca gözaltı var