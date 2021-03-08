Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:45 Milli Savunma Bakanlığı, ''Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı'' açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046388c96100667ea4a452b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halkbank'tan kadınlara finansman desteği THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada