MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı'' açıklamasını yaptı.

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