Anasayfa Video Galeriler Gündem Muhabir canlı yayında depreme yakalandı Muhabir canlı yayında depreme yakalandı 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 15:15 A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Malatya'da gelişmeleri aktarırken depreme yakalandı. Akalan ve yanındakilerin ölümden döndüğü an kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e0ef5e449b5468f6210913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı Adana'da 17 ve 13 katlı iki bina yıkıldı Erdoğan açıkladı: 912 ölü, 5 bin 385 yaralı var! İstanbul'da dev gemi karaya oturdu İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Korkutan manzara Depremde havalimanının pisti yarıldı İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi, trafik felç