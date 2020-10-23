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  3. 23 Ekim 2020 08:15

''Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor''

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programında Mustafa Sarıgül’ün ve Muharrem İnce’nin parti kurma hazırlıkları içinde olduğunu açıkladı.

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