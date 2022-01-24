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  4. Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı

Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

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