Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 17:35 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eeb943e83bfa21884f52d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı Yedek lastikte eroin zulası