Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 23:00 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak edilen UFO konusunda tarihi bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6477a75c6d6e0d08727cec13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı Ece Ronay tek celsede boşandı Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı