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NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak edilen UFO konusunda tarihi bir açıklama yaptı.

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