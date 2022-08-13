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Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

Balıkesir'de neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

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