Anasayfa Video Galeriler Gündem Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 17:45 Balıkesir'de neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7b902e156ac3bc31895f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber