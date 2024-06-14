Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:31 Güncelleme: 14 Haziran 2024 Cuma 16:31 Ankara'da etkili olan aşırı sıcaklar yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Misket büyüklüğünde düşen dolu taneleri, araçlarda hasara yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c463fb4974c208d0f44b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı