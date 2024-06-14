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Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi

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Ankara'da etkili olan aşırı sıcaklar yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Misket büyüklüğünde düşen dolu taneleri, araçlarda hasara yol açtı.

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