Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:06 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:06 Bitlis'te 2 bin 247 rakımdaki Türkiye'nin bozayıları için vatandaşlara "elle beslemeyin" ve "çöp atmayın" uyarıları yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664da775e910f370c9034a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9 kişinin öldüğü kaza ihmaller zinciri Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: 3 bin yıllık Birgi köyü, tarihe meydan okuyor Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti Beş yıldızlı otellere komşu ''çardak kent'' için son 6 ay İran Türkiye'yi, Selçuk Bayraktar İran'ı yalanladı: Ben de oradaydım Yine fatura ödeme merkezi yine vurgun Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Günlerce konakladığı otelden parayı ödemeden tüydü Düğün evinde cephanelik bulundu