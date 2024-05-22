Onlar Türkiye'nin ''zirvedeki'' ayıları... Hayati uyarı geldi

Bitlis'te 2 bin 247 rakımdaki Türkiye'nin bozayıları için vatandaşlara "elle beslemeyin" ve "çöp atmayın" uyarıları yapıldı.

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