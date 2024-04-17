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  4. Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu

Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu

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Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu.

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