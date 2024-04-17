Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 15:31 Güncelleme: 17 Nisan 2024 Çarşamba 15:31 Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661fc11e11d5414b7708ed3b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması