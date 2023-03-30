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  4. Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada

Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada

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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A. (40) halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

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