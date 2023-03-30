Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:40 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 14:40 Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A. (40) halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425752cdc420524bb7a7753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yollar, köprüler, binalar... Her şey sular altında kaldı Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı