Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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