Anasayfa Video Galeriler Gündem Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı 22 Eylül 2022 Perşembe Saat: 18:30 ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evde ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632c7f895be22f142d235933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler Flamingo cennetinde katliam! Esra Erol'un programına çıkan Cemile, sosyal medyayı salladı Seviye yerlerde: Mehmet Ali Erbil'den TikTok fenomenine ağır küfür Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı Rusya'da kaos! Akın akın Antalya'ya geliyorlar Avrupalı zincir marketler rotayı Türkiye'ye çevirdi Bağımsızlık ilan eden ülkeyi ilk tanıyan devlet Türkiye oldu