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  4. Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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