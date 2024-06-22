Anasayfa Video Galeriler Gündem Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor 22 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:31 Güncelleme: 22 Haziran 2024 Cumartesi 13:31 Bartın'da turizme kazandırılan 80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçi akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6676a80017c349b47a0bd683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Düğün magandaları trafiği felç etti İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara: Renk değiştirdi Ölüm gökyüzünden geldi: 30 ölü var Türk bilim insanları geliştirdi: İşte Türkiye'nin yeni Deprem Bilgi Sistemi