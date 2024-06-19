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  4. Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı

Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı

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İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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