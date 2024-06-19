Anasayfa Video Galeriler Gündem Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı Plajda at paniği: Denize girenler neye uğradığını şaşırdı 19 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 17:06 Güncelleme: 19 Haziran 2024 Çarşamba 17:06 İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6672e5e904381b58bf066ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatile gidemeyen İstanbullular soluğu burada aldı İstanbul'da dehşet: Yardım istediği kişi silahla vurdu Mika Can Raun ve sevgilisi saldırıya uğradı Salda Gölü'nün ortasında can pazarı kamerada İranlılar akın akın geldi; esnaf çifte bayram yaşadı Arda Güler ile spikerin diyaloğu gündem oldu: ''İnşallah böyle bağırmaya devam edersin'' Bir ilimiz alevlere teslim: Havadan müdahale yeniden başladı İstanbul'da rehine operasyonu: 3 çocuğu özel harekat kurtardı Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: 26 ölü, 5345 yaralı