  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Ağustos 2020 15:00

Polisin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen dron destekli operasyonda evin damında arama yapan polisin, yerde bulduğu Türk bayrağını alıp katlaması ve ekip aracına götürmesi ekip arkadaşlarınca takdir topladı.

Video Galeri
Bakan Pakdemirli: İzmir'deki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Pakdemirli: İzmir'deki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Video Galeri
İstanbul'da sahil yolunda akılalmaz görüntü
İstanbul'da sahil yolunda akılalmaz görüntü
Video Galeri
Bakan Soylu: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Bakan Soylu: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Video Galeri
Şile'de ölümüne yolculuk!
Şile'de ölümüne yolculuk!
Video Galeri
Bir babanın en acı anı! Tabutunu açıp son kez baktı
Bir babanın en acı anı! Tabutunu açıp son kez baktı
Video Galeri
''Düştü'' dediği sevgilisini öldürdüğü ortaya çıktı
''Düştü'' dediği sevgilisini öldürdüğü ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM