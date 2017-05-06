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  3. 06 Mayıs 2017 10:20

Porno yıldızına köpek balığı saldırdı

Amerikalı porno film yıldızı Molly Cavalli, ABD’nin Florida eyaletindeki sualtı çekimleri sırasında köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı tarafından ayak bileğinden ısırılan Cavalli’ye 20 dikiş atıldı.

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