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  4. Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı

Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı

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Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

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