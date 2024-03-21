Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 08:50 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 08:50 Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fbcaadee88a7ee21087483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi 5 ilde dev operasyon: 3 suç örgütü daha çökertildi Cezaevinde büyük panik! 12 kişi hastanelik oldu FETÖ firarisi eski vali yakalandı Bir ilde fuhuş operasyonu! Şifre şaşırttı Seyirciden Altınok'a: Mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz Yine bir estetik ameliyat, yine bir ölüm! Camide tüfekle intihar etti