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Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıklamasını yaptı.

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