Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 18:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9c60cec6c3e636253f4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı Hababam Sınıfı oyuncularının bu görüntüleri olay oldu Trafikte falçatalı manyak! 3 kişiyi yaraladı Muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Trafikte moto kuryeye silahlı darp Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı