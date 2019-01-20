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  3. 20 Ocak 2019 18:42

Saadet Partisi'nden merak uyandıran ceket

Saadet Partisi, 27 Ocak’ta görkemli bir şekilde yapılacak olan ‘Aday Tanıtım ve Kampanya Lansman’ programına hazırlanıyor.

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Günün özeti
Günün özeti
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Gençlerin kavgası kamerada
Gençlerin kavgası kamerada
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